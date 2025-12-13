Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
Geçitteki kar yağışı ve tipi seferleri olumsuz etkiledi
Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar yoldan çıkarak trafikte aksamalara yol açtı.
Yoldan çıkan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla yeniden yollarına devam edebildiler.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri tipi ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
