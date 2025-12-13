DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı; Meteoroloji sürücüleri tipi ve buzlanma konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:08
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Geçitteki kar yağışı ve tipi seferleri olumsuz etkiledi

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar yoldan çıkarak trafikte aksamalara yol açtı.

Yoldan çıkan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla yeniden yollarına devam edebildiler.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri tipi ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZURUM-TEKMAN KARAYOLU PALANDÖKEN GEÇİDİNDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.

ERZURUM-TEKMAN KARAYOLU PALANDÖKEN GEÇİDİNDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama