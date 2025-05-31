Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'da, Uyuşturucu Operasyonu kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan aramalarda, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdüğünü gösterdiği vurgulanmaktadır.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.