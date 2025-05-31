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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:48
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'da, Uyuşturucu Operasyonu kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan aramalarda, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdüğünü gösterdiği vurgulanmaktadır.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 bin 335...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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