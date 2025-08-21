DOLAR
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin Zorla Yerinden Edilmesine Karşı Çıkan Danışmanı İşten Çıkardı

ABD Dışişleri, konuşma metnine 'Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşıyız' ifadesi eklenmesini öneren Shahed Ghoreishi'yi görevden aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:11
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin Zorla Yerinden Edilmesine Karşı Çıkan Danışmanı İşten Çıkardı

Washington Post belgelerine göre bakanlık içinde Filistin ve İsrail söylemleri üzerine sert ayrışma yaşanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir konuşma metnine 'ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğu' yönünde bir ifade eklenmesini öneren basın danışmanının talebini reddetti ve danışmanı görevden aldı.

Washington Post gazetesinin ulaştığı belgelere ve isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, Başkan Donald Trump yönetimi içinde Filistin ve İsrail'e yönelik siyasi söylemlerin belirlenmesinde ciddi anlaşmazlıkların bulunduğu belirtildi.

Bakanlık bünyesinde Filistin ve İsrail ifadeleri konusunda basın danışmanı olarak görev yapan Shahed Ghoreishi, son dönemde konuşma metinlerine ekletmeyi önerdiği ifadeler nedeniyle kurum içinde hedef gösterilmeye başlandı. Ghoreishi, bir metinde 'ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğu' ifadesinin eklenmesini, başka bir metinde ise Gazze'de saldırı düzenlendiği belirtilen gazetecilerin yakınlarına taziye dileklerinin iletilmesini talep etti.

Bakanlık yetkilileri, Ghoreishi'nin önerilerini sert bir şekilde reddetti ve birkaç gün sonra gerekçe gösterilmeksizin işine son verdi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi yetkililer, Ghoreishi'yi sıkça hedef alanlar arasında ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bakanlık içindeki kıdemli danışmanlarının bulunduğunu belirtti. Yetkililer, Ghoreishi'nin görevden alınmasının bakanlık çalışanlarına 'İsrail yanlısı söylemlerden kaçınmanın hoş karşılanmayacağı' mesajı gönderdiğini ifade etti.

Olay, bakanlık içindeki söylem yönlendirmesi ve dış politika iletişimi süreçlerinin ne denli çetin tartışmalara sahne olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

