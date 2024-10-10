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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması: Ateş Açılması Kabul Edilemez

ABD, Gazze'den kaçmaya çalışan sivillere ateş edilmesini kabul etmedi ve araştırma talep etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:06
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması: Ateş Açılması Kabul Edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki sivillere yönelik yapılan saldırılar konusunda sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail'in Gazze'den kaçmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Matthew Miller'dan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Miller, "Eğer kontrol altında olan güçler, sivillere ateş açıyorsa, bu durum kesinlikle kabul edilemez. Bu tür eylemlerle ilgili İsrail hükümetinin gerekli araştırmaları yapmasını bekliyoruz," dedi.

Gazze'deki İnsani Durum

Miller, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Gıda, su gibi temel insani yardımların Gazze'deki tüm bölgelere ulaşmasının sağlanmasına yönelik İsrail hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz," ifadesini kullandı.

Dün, Gazze'nin kuzeyinde bazı sivillerin tahliye sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandığına dair görüntüler medyada yer almıştı. Ayrıca, 15 Aralık 2023 tarihinde, Şucaiyye’de yaşanan bir olayda, yanlışlıkla rehine olarak değerlendirilen üç kişinin öldüğü bildirilmişti.

Bütün bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunda Gazze'deki insani duruma dair kaygıları artırıyor.

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