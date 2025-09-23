ABD Gizli Servisi, New York'ta BM Genel Kurulu Yakınındaki SIM Ağını Çökertti

ABD Gizli Servisi, BM Genel Kurulu yakınlarında 300'ü aşkın SIM sunucusu ve 100 bini aşkın SIM kart içeren telekom ağını çökertti.

ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta, ABD hükümet yetkililerine yönelik tehdit ve saldırılarda kullanıldığı belirtilen geniş kapsamlı bir telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı.

Operasyon Detayları

Gizli Servis yetkilisi Matt McCool, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanan videolu mesajda, ilkbaharda üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik telekomünikasyonla bağlantılı tehditlere ilişkin bir operasyon yürütüldüğünü bildirdi.

Kurumun yazılı açıklamasına göre, yürütülen operasyon kapsamında New York metropol alanında 300'ü aşkın eş konumlu SIM sunucusu ve birçok konumda 100 bini aşkın SIM kart bulunduğu tespit edildi. Bu elektronik cihaz ağının, BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği bina yakınlarında yoğun olarak yer aldığı ifade edildi.

Risk ve İlk Analiz

Açıklamada, söz konusu cihazların baz istasyonlarını devre dışı bırakabilecek, hizmeti engelleme saldırıları düzenleyebilecek ve olası tehdit unsurları ile suç örgütleri arasında anonim, şifreli iletişimi kolaylaştırabilecek kapasitede olduğu vurgulandı.

Yapılan ilk analizlerin "yabancı ülkelerden tehdit unsurları ile federal kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilindeki kişiler arasında hücresel iletişim olduğunu ortaya koyduğu" belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Gizli Servis Direktörü Sean Curran, "Bu cihaz ağının ülkemizin telekomünikasyonunu aksatma potansiyeli ne kadar vurgulansa azdır." ifadelerini kullandı.

