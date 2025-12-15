DOLAR
42,69 0%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.907,32 0%
BITCOIN
3.655.863,1 0,24%

JetBlue uçağı ABD savaş uçağıyla havada çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

JetBlue'nun 1112 sefer sayılı Airbus A320'si, Venezuela kıyılarının 64 km açığında ABD Hava Kuvvetleri uçağı ile yakın temas yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:51
JetBlue uçağı ABD savaş uçağıyla havada çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

JetBlue uçağı ABD savaş uçağıyla havada çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

Venezuela açıklarında tehlikeli yakınlaşma

JetBlue Havayolları tarafından işletilen 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirdi.

Olay, Airbus A320 tipi yolcu uçağı Curaçao’dan New York kentine sefer yaparken, Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldi. Pilot, hava trafik kontrolü ile telsiz konuşmasında söz konusu savaş uçağının kendisinden birkaç kilometre uzakta ve aynı irtifada olduğunu belirtti.

Pilota ait telsiz konuşmasında geçen ifadeler şöyle: "Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk". Pilot ayrıca ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebatımız çeşitli uçuş durumları için uygun prosedürler konusunda eğitilmiştir ve bu durumu yönetim ekibimize derhal bildirdikleri için mürettebatımıza teşekkür ederiz. Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız" denildi.

ABD Güney Komutanlığı ise söz konusu olaydan haberdar olduklarını ve inceleme başlattıklarını belirtti.

JETBLUE HAVAYOLLARI’NIN 1112 SEFER SAYILI YOLCU UÇAĞININ PİLOTU, VENEZUELA YAKINLARINDA ABD HAVA...

JETBLUE HAVAYOLLARI’NIN 1112 SEFER SAYILI YOLCU UÇAĞININ PİLOTU, VENEZUELA YAKINLARINDA ABD HAVA KUVVETLERİ’NE AİT BİR UÇAK İLE HAVADA ÇARPIŞMAKTAN KIL PAYI KURTULDUKLARINI BİLDİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı
3
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
4
Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı
5
Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı
6
Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama