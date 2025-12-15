JetBlue uçağı ABD savaş uçağıyla havada çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

Venezuela açıklarında tehlikeli yakınlaşma

JetBlue Havayolları tarafından işletilen 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirdi.

Olay, Airbus A320 tipi yolcu uçağı Curaçao’dan New York kentine sefer yaparken, Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldi. Pilot, hava trafik kontrolü ile telsiz konuşmasında söz konusu savaş uçağının kendisinden birkaç kilometre uzakta ve aynı irtifada olduğunu belirtti.

Pilota ait telsiz konuşmasında geçen ifadeler şöyle: "Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk". Pilot ayrıca ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebatımız çeşitli uçuş durumları için uygun prosedürler konusunda eğitilmiştir ve bu durumu yönetim ekibimize derhal bildirdikleri için mürettebatımıza teşekkür ederiz. Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız" denildi.

ABD Güney Komutanlığı ise söz konusu olaydan haberdar olduklarını ve inceleme başlattıklarını belirtti.

