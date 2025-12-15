DOLAR
42,69 0%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.907,32 0%
BITCOIN
3.655.863,1 0,24%

Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 79 bin 546 TL Ceza

Çorum’da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Elmalı köyü mevkiinde yakalandı; 1.09 promil, 79 bin 546 TL ceza ve ehliyete 10 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:04
Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 79 bin 546 TL Ceza

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye ağır ceza

Kovalamaca sonucu yakalandı, ehliyetine 10 ay el konuldu

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ekin Caddesi’nde gerçekleştirdiği denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü hafif ticari aracıyla kaçtı. Polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucunda şahıs Elmalı köyü mevkiinde yakalandı.

Araçtan indirilen F.A. isimli sürücünün yapılan kontrolünde 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise 150 adet mermi ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve diğer kural ihlalleri nedeniyle toplam 79 bin 546 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 10 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR' İHTARINA UYMAYARAK ARACIYLA KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACA...

ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR' İHTARINA UYMAYARAK ARACIYLA KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACA NETİCESİNDE YAKALANDI

ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR' İHTARINA UYMAYARAK ARACIYLA KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACA...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı
3
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
4
Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı
5
Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı
6
Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama