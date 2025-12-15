Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 79 bin 546 TL Ceza

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye ağır ceza

Kovalamaca sonucu yakalandı, ehliyetine 10 ay el konuldu

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ekin Caddesi’nde gerçekleştirdiği denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü hafif ticari aracıyla kaçtı. Polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucunda şahıs Elmalı köyü mevkiinde yakalandı.

Araçtan indirilen F.A. isimli sürücünün yapılan kontrolünde 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise 150 adet mermi ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve diğer kural ihlalleri nedeniyle toplam 79 bin 546 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 10 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

