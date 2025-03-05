ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı

ABD Enerji Bakanlığı, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı

ABD Enerji Bakanlığı, QatarEnergy ve ExxonMobil ortaklığına ait Golden Pass şirketinin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat izninin uzatılması talebini onayladı. Bakanlık, bu kapsamda yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın onayı verdiği belirtildi.

Enerji Hakimiyetine Bir Adım Daha

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji hakimiyetini yeniden tesis etme ve LNG ihracatına ilişkin düzenlemeleri geliştirme taahhüdü çerçevesinde bir adım daha atıldığı ifade edildi.

Golden Pass’in Texas'ta yapım aşamasında olan LNG Terminali'nden ihracat yapmak için ek süre tanıyacağı vurgulandı; bu onay, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Enerji Bakanlığı tarafından verilen LNG ile ilgili üçüncü onay oldu.

Ayrıntılar ve Önceki Onaylar

Açıklamada ayrıca, 14 Şubat'ta Commonwealth LNG'ye verilen ihracat izni ve 28 Şubat'ta LNG'nin yakıt ikmali olarak kullanımını engelleyen düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi kararının alındığı duyuruldu.

Golden Pass'in bu yılın sonlarına doğru ihracata başlaması bekleniyor ve faaliyete geçtiğinde, ABD'de büyük ölçekli 9. ihracat terminali olacak.

İstihdam ve Güvenlik Üzerindeki Etkileri

ABD Enerji Bakanı Wright, bu gelişmenin ülke içinde istihdamı desteklediğini, ulusal güvenliği güçlendirdiğini ve ABD’nin dünya enerji lideri konumunu pekiştirdiğini kaydetti.