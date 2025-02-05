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ABD, Guantanamo'ya Düzensiz Göçmen Göndermeye Başladı

ABD, Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasını başlattı. Başkan Trump'ın talimatı ile düzensiz göçmenler burada tutulacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:04
ABD, Guantanamo'ya Düzensiz Göçmen Göndermeye Başladı

ABD, Guantanamo Körfezi'ne Düzensiz Göçmen Göndermeye Başladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump’ın direktifleri doğrultusunda Guantanamo Körfezi’ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasının başladığını açıkladı. Ayrıntılar, Noem’in sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir mesajla duyuruldu.

Noem, paylaştığı görselde ABD askerleri ile kelepçeli bireylerin bulunduğu bir fotoğraf eşliğinde, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı.” ifadelerini kullandı.

Guantanamo Tesisleri Hazır

Başkan Trump, ülkeye düzensiz bir şekilde giriş yapan "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" belirtmişti.

Beyaz Saray, 2 Şubat tarihinde Guantanamo Körfezi'nin düzensiz göçmenler için hazırlanması hususunda ABD Deniz Piyadeleri’nin bölgeye ulaştığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler ise Trump'ın planı hakkında, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulundu.

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