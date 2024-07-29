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ABD Hazine Bakanlığı Borçlanma Tahminini Güncelledi

Hazine, üçüncü çeyrek borçlanma tahminini 740 milyar dolara düşürdü ve 2024 projeksiyonlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 22:46
ABD Hazine Bakanlığı Borçlanma Tahminini Güncelledi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Yeni Borçlanma Tahmini

ABD Hazine Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine dair borçlanma tahminini 740 milyar dolar olarak güncelledi.

Dönemsel Borçlanma Beklentileri

Bakanlık, bu yılın Temmuz ile Eylül ve Ekim ile Aralık aylarını kapsayan dönemlere ait borçlanma tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Hazine'nin 740 milyar dolar borçlanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Eylül sonu itibarıyla nakit dengesinin 850 milyar dolar olması bekleniyor.

Önceki Tahminlerle Karşılaştırma

Yapılan açıklamada, güncellenen borçlanma tahmininin Nisan ayında duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu belirtildi.

Hazine, 2023 yılının dördüncü çeyreği için ise 565 milyar dolar borçlanma ve Aralık sonu için 700 milyar dolar nakit dengesinin öngörülmekte olduğunu bildirdi.

Geçmiş Dönemlere İlişkin Veriler

Nisan-Haziran döneminde Hazine'nin 234 milyar dolar borçlandığı, bu çeyrek sonunda nakit dengesinin 778 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Önceki raporlarında Hazine'nin, 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasını ve Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağını tahmin ettiği belirtildi.

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