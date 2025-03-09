ABD, Irak'ın İran'dan Gaz İthalatında Yaptırımlardan Muaf Olduğunu Açıkladı

ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein, Irak'ın İran'dan gerçekleştirdiği doğal gaz ithalatının ABD yaptırımlarının dışındaki bir muafiyetten faydalandığını belirtti.

Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Atvan el-Atvani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Rubinstein ve Atvani'nin Bağdat'ta gerçekleştirdikleri görüşme detayları paylaşıldı.

Açıklamada, iki yetkilinin, ABD'nin Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyetin iptal edilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Atvani, muafiyet süresinin sona ermesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, Irak'ın İran'dan gaz ithalatının durmasının özellikle yaz aylarında ulusal elektrik şebekesinin çökmesine yol açabileceğini ve bunun halk için büyük bir sorun oluşturabileceğini ifade etti.

Rubinstein, doğal gaz ithalatının yaptırımlar kapsamına girmediğini belirterek, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek kalıcı çözümler bulmak için çaba göstereceklerini vurguladı.

Öte yandan, ABD yönetiminin Irak'ın İran'dan gaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği iddiaları gündemdeydi. Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda çeşitli senaryoları değerlendirdiklerini açıkladı.