ABD, Karayipler'e Bir Denizaltı ve 7 Savaş Gemisi Gönderdi — Gerginlik Tırmanıyor

ABD, 'uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle Karayipler'e bir denizaltı ve 7 savaş gemisi gönderdi; Venezuela ile tansiyon yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:25
ABD, Karayipler'e Bir Denizaltı ve 7 Savaş Gemisi Gönderdi — Gerginlik Tırmanıyor

ABD, Karayipler'e Bir Denizaltı ve 7 Savaş Gemisi Gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle bölgeye askeri unsurlar gönderme kararının ardından, bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e doğru hareket etti.

Sevkiyat ve kaynaklar

AA muhabirine bilgi veren kaynaklar, ABD donanmasına ait bu unsurların Karayipler'in güneyine doğru hareket ettiğini doğruladı. Gönderilen deniz grubu, bölgedeki tansiyonu artırabileceği değerlendiriliyor.

Beyaz Saray'ın gerekçesi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sevkiyatı savunarak ABD'nin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar gönderdiğini ve bunun "Amerikan halkının güvenliği için" yapıldığını öne sürdü.

Leavitt, bölgedeki birçok ülkenin bu adıma destek verdiğini belirterek, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca Maduro rejimini "bir uyuşturucu terör karteli" olarak nitelendirdi.

Önceki kararlar ve takviye

Daha önce Trump tarafından imzalanan bir kararnameyle ordunun uyuşturucu kartellerine karşı daha etkin kullanılması talimatı verilmişti. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, bu talimatın ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını bildirmişti. Ayrıca Trump, 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela'dan tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD'nin olası müdahalesine sert tepki gösterdi. Maduro, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz" diyerek dış müdahaleye karşı uyardı ve ülkesi ile Güney Amerika'nın topraklarına dokunulmaması gerektiğini vurguladı.

Analistler, ABD ile Venezuela arasındaki mevcut gerginlik ortamında bölgeye gönderilen deniz gücünün tansiyonu daha da artırabileceği değerlendirmesini yapıyor.

