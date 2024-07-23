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ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya Protesto Hazırlığı

ABD Kongresi, Netanyahu'yu ağırlamaya hazırlanırken geniş güvenlik önlemleri alındı. Protestolar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:23
ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya Protesto Hazırlığı

Netanyahu'nun Gelişi ve Güvenlik Önlemleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın ABD Kongresi'nde düzenlenecek ortak oturumda konuşma yapacak.

Kongre binası çevresinde, konuşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre polisi, binanın güney tarafındaki bahçeyi de kapsayan alanı demir bariyerler ve çitlerle kapatarak, ziyaretçilerin girmesine izin vermeyecek.

Protestolar Bekleniyor

Netanyahu'nun konuşması sırasında, Amerikalı Müslümanlar ve barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütlerinin protesto gerçekleştirmesi bekleniyor. Gazze'deki saldırılar nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşları, Netanyahu'nun bu ziyaretini protesto edeceğini duyurdu.

Washington'daki Siyasi Gelişmeler

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarışa katılmayacağı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylık sürecini üstleneceği haberleri de Washington'da tartışmalara yol açtı. Kamala Harris, yarınki oturuma başkanlık etmeyecek ancak Netanyahu ile daha sonra görüşmesi planlanıyor.

Ayrıca, Biden'ın Kovid-19 nedeniyle dinlendiği bildirildi. Başkan Biden'ın, perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği duyuruldu.

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