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ABD Kongresi Üyelerinden UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki Yağdı

ABD Kongresi üyeleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 18:19
ABD Kongresi Üyelerinden UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki Yağdı

ABD Kongresi Üyeleri UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Tepki Gösterdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarınca, ABD Kongresi üyelerinden gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Mike Waltz'tan Sert Eleştiri

Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "UCM'nin güvenilirliği yoktur ve bu iddialar ABD hükümeti tarafından çürütülmüştür. İsrail, halkını ve sınırlarını soykırımcı teröristlere karşı yasal olarak savunmuştur. Ocak ayında UCM ve Birleşmiş Milletler'in antisemitik ön yargılarına karşı güçlü bir yanıt bekleyebilirsiniz." dedi.

Lindsey Graham'dan Sert Yorumlar

South Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham ise X sosyal medya hesabında, UCM'nin tutuklama emrini "mümkün olan en saçma ve sorumsuz şekilde hareket etmek" olarak değerlendirdi. Graham ayrıca, UCM’yi "tehlikeli bir şaka" olarak nitelendirerek, "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kathy Manning'den Destek Mesajı

North Carolina'nın Demokrat Partili Temsilcisi Kathy Manning ise UCM'nın kararını eleştirerek, "Bu karar, UCM'nin Hamas teröristlerine karşı kendini savunma hakkına sahip olan demokratik müttefikimiz İsrail'i izole etmek ve zayıflatmak için yaptığı açık ve net bir adalet suistimalidir. ABD, İsrail'in yanında durmalı ve bu çirkin ve zararlı karara karşı koymalıdır." dedi.

Dearborn Belediye Başkanı Hammoud'un Açıklaması

ABD'deki Arap-Amerikan Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı şehirlerden biri olan Michigan'ın Dearborn kasabasının Belediye Başkanı Abdullah H. Hammoud ise, Netanyahu ve Gallant'ın Dearborn sınırlarına girdikleri takdirde tutuklanacaklarını duyurdu. Hammoud, "Diğer şehirler de aynısını ilan etmeli. ABD Başkanı harekete geçmeyebilir ancak şehir liderleri Netanyahu ve diğer savaş suçlularının ABD'de serbestçe seyahat etmelerinin hoş karşılanmamasını sağlayabilir." diye belirtti.

UCM'nin Savaş Suçları Suçlaması

Bugün yapılan açıklamada UCM, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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