DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

ABD, Latin Amerika'ya Kartellerle Mücadele İçin 4 Bin Deniz Piyadesi Gönderiyor

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın kararnamesi sonrası Latin Amerika ve Karayipler bölgesine kartellerle mücadele için 4 bin asker ve destek unsurları konuşlandırıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:49
ABD, Latin Amerika'ya Kartellerle Mücadele İçin 4 Bin Deniz Piyadesi Gönderiyor

ABD, Latin Amerika'ya kartel operasyonu için 4 bin asker gönderiyor

Washington, Başkan Donald Trump'ın talimatı sonrası bölgeye takviye birlikler sevk edecek

Amerikan ordusu, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında Latin Amerika ve Karayipler çevresine ek kuvvet gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, bölgeye konuşlandırılacak unsurların amacı kartel yapılanmalarına karşı operasyonel destek sağlamak.

CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın kartellerle mücadelede ordunun daha fazla kullanılmasına ilişkin talimatı sonrasında yürütülen çalışmanın neticesinde 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizcilerin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini aktardı.

Yetkililer, bu kapsamda Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 22. Deniz Piyade Birimi'nin ABD Güney Komutanlığı'na konuşlandırılacağını; ayrıca gücün bir parçası olarak nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısı ile keşif uçakları'nın da görevlendirileceğini belirtti.

Başkan Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha etkin kullanılmasını istemişti. Bu karar, uygulamasının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı yönünde tartışma yaratmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos