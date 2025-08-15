ABD, Latin Amerika'ya Kartellerle Mücadele İçin 4 Bin Deniz Piyadesi Gönderiyor

CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın kartellerle mücadelede ordunun daha fazla kullanılmasına ilişkin talimatı sonrasında yürütülen çalışmanın neticesinde 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizcilerin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini aktardı.

Yetkililer, bu kapsamda Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 22. Deniz Piyade Birimi'nin ABD Güney Komutanlığı'na konuşlandırılacağını; ayrıca gücün bir parçası olarak nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısı ile keşif uçakları'nın da görevlendirileceğini belirtti.

Başkan Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha etkin kullanılmasını istemişti. Bu karar, uygulamasının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı yönünde tartışma yaratmıştı.