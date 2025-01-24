ABD'li Güvenlik Şirketleri Gazze'deki Ateşkesi Denetlemek İçin Görevlendirildi

ABD'li Güvenlik Şirketleri Gazze'ye Gönderiliyor

ABD'li özel güvenlik şirketlerinin, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi denetlemek amacıyla Gazze'ye gönderileceği iddiaları gündeme geldi. New York Times gazetesinin bildirdiğine göre, güvenlik şirketleri, Gazze Şeridi'nde hareket edenlerin silah taşıyıp taşımadığını kontrol etmek üzere görevlendirildi.

Denetim Süreci ve Lokasyon

Güvenlik şirketleri, Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney yönünde ikiye bölen Netzarim Koridoru'na konuşlanacak ve burada Filistinlileri taşıyan araçlarda silah araması gerçekleştirecek. Ancak, yaya olarak kuzeye gitmek isteyen Gazze sakinlerinin herhangi bir aramaya tabi tutulmayacağı belirtiliyor.

Ateşkes Anlaşması ve Uygulama

Ateşkes anlaşmasının eklerine göre, bu hafta sonu Gazzelilerin kuzeye dönmesine izin verileceği ve özel güvenlik şirketlerinin cumartesi gününden itibaren kuzeye giden araçları kontrol etmeye başlayacağı ifade ediliyor. Görevlendirilen şirketlerden birinin Safe Reach Solutions olduğu öne sürülüyor. Diğer iki şirketten birinin ABD'li, diğerinin ise Mısırlı olduğu iddia ediliyor.

Şirket Hakkında Dikkat Çeken Bilgiler

Safe Reach Solutions şirketinin internet sayfasının 2025 yılında oluşturulmuş olması, faaliyetleri, finansmanı ve personeli hakkında bilgi paylaşılmaması dikkat çekiyor. Ayrıca bu şirketin sosyal medya hesaplarında hiç paylaşım yapılmadığı da vurgulanıyor.

Uluslararası Müdahale Umudu

ABD'li yetkililer, İsrail'in, bu güvenlik şirketlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen, gelecekte Gazze'yi yönetmesi planlanan uluslararası bir gücün çekirdeğini oluşturması umudunu taşıdığını ancak bu iki ülkenin henüz sürece dahil olmadığını ifade etti.

Ateşkes Anlaşması ile İlgili Detaylar

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Ayrıca, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Aynı zamanda, İsrail hapishanelerinde bulunan 90 Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.