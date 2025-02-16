ABD'li Yetkililer Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Suudi Arabistan'a Gidiyor

ABD'li Yetkililer Suudi Arabistan'a Hareket Ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna görüşmeleri kapsamında Suudi Arabistan'a gitmek üzere hazırlıklara başladı.

Görüşmelerle İlgili Detaylar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla yapılacak görüşmelerin Suudi Arabistan'da organizasyonunun gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Amerikan CNN kanalına konuşan ismi açıklanmayan iki yetkili, bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini ve ilk oturumun organize edilmekte olduğunu belirtti.

Görüşmelere katılacak olan Rus yetkililer hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta. Ancak CNN, daha önceki haberlerinde, Kremlin'den üst düzey isimlerin yanı sıra Kirill Dmitriev gibi önemli müzakerecilerin de toplantılara dahil olacağını aktarmıştı.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD, Rus ve Ukraynalı yetkililerin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu.