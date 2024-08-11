ABD, Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu

GÜNCELLEME - Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin edindiği bilgilere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklif etti. Ancak, ABD'li bir üst düzey yetkili bu iddiaları doğrulamadı ve "ülkeyi bulunduğu durumdan çıkarmak için" her türlü olasılığı dikkate aldıklarını belirtti.

Gizli Görüşmelerin Detayları

WSJ'nin haberine göre, ABD, Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında yeni devlet başkanlığı dönemine ilişkin istifaya ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca, bu kişilerin "gelecekteki adli suçlamalarla karşı karşıya kalmaları durumunda Venezuela'ya iade edilmeyeceklerine" dair garanti verildiği ifade edildi.

Seçim Sonuçlarına İlişkin Baskılar

McClatchy gazetesine konuşan bir yetkili, Maduro'ya, Edmundo Gonzalez'in kazandığı 28 Temmuz tarihli seçim sonuçlarını tanıması yönünde bir baskı yapılacağını kaydetti. Bu bağlamda, hükümetin seçim sonuçlarını netleştirmesi gerektiği vurgulandı.

Venezuela'daki Seçim Gelişmeleri

28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerinde, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oy oranı ile 3. kez zafer elde etti. Ancak, muhalefet grubu, Ulusal Seçim Konseyi verilerini reddederek seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Maduro, 9 Ağustos'taki basın toplantısında, ABD'ye yönelik "Venezuela'nın içişlerine karışmayın" çağrısında bulundu.

Gizli Anlaşma ve Yaptırımlar

Geçtiğimiz yıl Katar'da yapılan gizli anlaşmalarda Maduro'nun görevden ayrılması konusu da gündeme gelmişti. Anlaşmanın detaylarında, muhalefetin seçimlere katılması ve seçim sonuçlarına bağlı kalınması durumunda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları gevşeteceği belirtilmişti.