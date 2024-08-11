Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD, Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu öne sürdü. İddialar ve doğrulamalar ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:54
ABD, Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu

GÜNCELLEME - Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin edindiği bilgilere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklif etti. Ancak, ABD'li bir üst düzey yetkili bu iddiaları doğrulamadı ve "ülkeyi bulunduğu durumdan çıkarmak için" her türlü olasılığı dikkate aldıklarını belirtti.

Gizli Görüşmelerin Detayları

WSJ'nin haberine göre, ABD, Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında yeni devlet başkanlığı dönemine ilişkin istifaya ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca, bu kişilerin "gelecekteki adli suçlamalarla karşı karşıya kalmaları durumunda Venezuela'ya iade edilmeyeceklerine" dair garanti verildiği ifade edildi.

Seçim Sonuçlarına İlişkin Baskılar

McClatchy gazetesine konuşan bir yetkili, Maduro'ya, Edmundo Gonzalez'in kazandığı 28 Temmuz tarihli seçim sonuçlarını tanıması yönünde bir baskı yapılacağını kaydetti. Bu bağlamda, hükümetin seçim sonuçlarını netleştirmesi gerektiği vurgulandı.

Venezuela'daki Seçim Gelişmeleri

28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerinde, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oy oranı ile 3. kez zafer elde etti. Ancak, muhalefet grubu, Ulusal Seçim Konseyi verilerini reddederek seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Maduro, 9 Ağustos'taki basın toplantısında, ABD'ye yönelik "Venezuela'nın içişlerine karışmayın" çağrısında bulundu.

Gizli Anlaşma ve Yaptırımlar

Geçtiğimiz yıl Katar'da yapılan gizli anlaşmalarda Maduro'nun görevden ayrılması konusu da gündeme gelmişti. Anlaşmanın detaylarında, muhalefetin seçimlere katılması ve seçim sonuçlarına bağlı kalınması durumunda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları gevşeteceği belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı