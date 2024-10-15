DOLAR
34,22 0,16%
EURO
37,28 0,42%
ALTIN
2.926,92 -0,28%
BITCOIN
2.278.610,52 -0,94%

ABD Mahkemesi İstanbul'daki Ölümlü Trafik Kazasıyla İlgili İade Kararını Geciktirdi

ABD mahkemesi, İstanbul'daki trafik kazasında ölenlerin ardındaki Timur Cihantimur'un iadesine dair kararı erteledi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:15
ABD Mahkemesi İstanbul'daki Ölümlü Trafik Kazasıyla İlgili İade Kararını Geciktirdi

ABD Mahkemesi'nden İade Kararı Ertelemesi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir mahkeme, İstanbul'da gerçekleşen bir ölümlü trafik kazasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Timur Cihantimur ile ilgili kararını geciktirdi. Mahkeme, tarafların son yazılı savunmalarını aldıktan sonra kesin bir değerlendirmede bulunacağını duyurdu.

Olayın Arka Planı

İstanbul'da meydana gelen bu trajik trafik kazası, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Cihantimur'un, olayın ardından ABD'ye kaçtığı bildirilmişti. Türkiye'nin Cihantimur'un iadesi konusunda yaptığı başvuru ise devam eden yasal süreçlerle birlikte yankı uyandırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan'dan ABD'ye Giden Uçak Kanadalı Otoriteler Tarafından Acil İniş Yaptı
2
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Önerileri Redde Dildi
3
Akdeniz'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
4
Netanyahu'dan Hizbullah Açıklaması: Tek Taraflı Ateşkes Yok
5
İngiltere'den İsrailli Kurumlara Yaptırım Kararı
6
Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Yakalandı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor