ABD Mahkemesi İstanbul'daki Ölümlü Trafik Kazasıyla İlgili İade Kararını Geciktirdi

ABD Mahkemesi'nden İade Kararı Ertelemesi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir mahkeme, İstanbul'da gerçekleşen bir ölümlü trafik kazasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Timur Cihantimur ile ilgili kararını geciktirdi. Mahkeme, tarafların son yazılı savunmalarını aldıktan sonra kesin bir değerlendirmede bulunacağını duyurdu.

Olayın Arka Planı

İstanbul'da meydana gelen bu trajik trafik kazası, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Cihantimur'un, olayın ardından ABD'ye kaçtığı bildirilmişti. Türkiye'nin Cihantimur'un iadesi konusunda yaptığı başvuru ise devam eden yasal süreçlerle birlikte yankı uyandırıyor.