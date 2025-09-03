ABD'nin Filistin Heyeti Vizelerini İptal Etmesi Barış Çabalarına Aykırı

KAYS EBU SEMRA - Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, ABD'nin 80. BM Genel Kurulu'na katılacak Filistin heyetinin vizelerinin iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

Vize İptali ve Tepki

Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin bu kararının Başkan Donald Trump'ın "savaşları durdurma ve barışı sağlama" politikasıyla çeliştiğini belirtti. "Bu adımı son derece tehlikeli buluyoruz, gerekçesiz görüyoruz ve muhtemel sonuçlarından kaygı duyuyoruz."

Dik, kararın İsrail tarafından Filistinlileri kolektif şekilde cezalandırmak, Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki ilhak adımlarını derinleştirmek için kullanılabileceğini ve bunun aynı zamanda "ABD ve İsrail'in açıklanmamış siyasi projelerinin de bir parçası olabileceğini" söyledi.

"Bu karar ateşe benzin dökmektir, barış çabalarına hizmet etmez." diyerek Trump yönetimine kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Filistin Yönetiminden Uluslararası Destek Arayışı

Dik, ABD'nin vize iptal kararının sadece Filistin'in değil, tüm ülkelerin temsil hakkına aykırı olduğunu vurguladı. Filistin yönetiminin bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temasa geçtiğini ve kararın geri alınması için Avrupa'daki dost ülkeler ile Arap dünyası nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduklarını aktardı.

El Halil "Emirliği" Projesine Ret

İsrail'in Batı Şeria'dan El Halil'i ayırarak ayrı bir "emirlik" kurma projesini reddettiklerini ifade eden Dik, "Filistin'in varlığı bölünemez. El Halil dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'da tam yetkimizin olduğunda ısrar ediyoruz." dedi.

Dik, söz konusu projenin Filistinliler arasında öfkeye yol açacağını belirterek, "İşgalci İsrail ilhak, yerinden etme ve soykırım suçlarını artırdıkça bu durum bilhassa Tel Aviv ile tarihsel olarak müttefik ülkeler nezdinde, Filistin'i destekleyen uluslararası toplumun aksine, İsrail'in dengesini kaybeden izole haydut bir devlet haline geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te "Aşamalı İlhak" Uyarısı

Dik, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmeleri değerlendirirken, "Batı Şeria'nın parçalanması, Kudüs'ün çevresinden koparılması ve Yahudi yerleşimci şiddeti fiilen aşamalı ilhak anlamına geliyor." dedi. İsrail'in ilhak politikalarına karşı uluslararası toplumun BM Şartı'nın 7. Bölümü'nü uygulaması gerektiğini vurguladı.

İsrail basınına göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanmaya başladığını ilettiği iddiaları yer aldı.

ABD'nin Resmi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığının 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 16 Ağustos'ta Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Ramallah'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.