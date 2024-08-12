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ABD'nin Gazze Saldırısı Üzerine Cevapsız Kalan İddialar

ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında kullandığı silahlarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:09
ABD'nin Gazze Saldırısı Üzerine Cevapsız Kalan İddialar

ABD, İsrail'in Saldırısına Yorum Yapmadı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve en az 100 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep olan okul saldırısından sonra, ABD'nin bu duruma ilişkin silahların kullanımıyla ilgili sorulara yanıt vermediği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Yanıt Vermedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin, Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırıda Amerikan silahlarının kullanılıp kullanılmadığına dair sorularını yanıtsız bıraktı. Patel, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun yürüttüğü operasyonlarla ilgili yorum yapmasını kendisine bırakırım." şeklinde ifadelerde bulundu.

ABD ile İsrail Arasındaki İletişim

Patel, ABD'nin, saldırıyla ilgili olarak İsrail ordusuyla diyalog halinde olduğunu belirtti ve İsrail'in Hamas üyelerini hedef almasının arkasındaki gerekçeleri desteklediğini dile getirdi. Bunun yanı sıra, sivil kayıpların azaltılmasının hem ahlaki hem de stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bombanın Kullanımı ve Son Gelişmeler

Olay, Biden yönetiminin İsrail’e 3,5 milyar dolarlık askerî destek planının duyurulmasından yalnızca iki gün sonra gerçekleşti. Amerikan medyası, saldırıda ABD'ye ait bir GBU-39 tipi bombanın kullanıldığını bildirdi.

İsrail'in Okul Saldırısı

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze'deki Derac Mahallesi'nde, Et-Tabiin Okulu'na sabah namazında bulunan Filistinlilerin üzerine hava bombardımanı düzenledi. Bu saldırıda, feci bir şekilde 100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel gazetecilerin ve sağlık ekiplerinin bölgedeki tanıklıkları, yaşanan dehşeti kelimelere dökmekte zorlandığını ortaya koydu. Sosyal medyada, saldırı sonrası yükselen alevler ve Filistinlilerin çaresiz çığlıkları kaydedildi.

İddialar ve Tepkiler

İsrail ordusu, söz konusu okulun Hamas tarafından karargah olarak kullanıldığını öne sürdü. Ancak Hamas, bu iddiaların tamamının asılsız olduğunu belirtti. Saldırı, ABD, Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerin ateşkes çağrısında bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

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