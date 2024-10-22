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ABD'nin İsrail'e İran'a Saldırıyı Yumuşatma Talebi

İsrail'in İran'a olası saldırı planı hakkında ABD'nin yumuşatma isteği gündemde.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:59
ABD'nin İsrail'e İran'a Saldırıyı Yumuşatma Talebi

İsrail'in İran'a Olası Saldırı Planı Hafta Yüzde Gündemde

ABD yönetiminin, İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi. Bu bilgi, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayımlanan haberle birlikte gündeme geldi.

ABD'nin Talebi ve Lübnan'daki Gelişmeler

Habere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planı hakkında ABD, Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının hızlandırılmasını da talep etti. İsrail'in Saldırı Planının Detayları

Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planı hazır durumda ve "birkaç gün içinde" gerçekleştirilmesi bekleniyor. İsrailli yetkililer, olası bir saldırı sonrasında İran'ın hızlı bir yanıt vermesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, her iki yayın organında da yer alan bilgiler üzerine, İsrail hükümetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu gelişmelerin yanı sıra, İran 1 Ekim tarihinde İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti ve Tel Aviv, bu saldırıya karşılık vereceğini bildirmişti.

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