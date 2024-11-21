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ABD'nin Ukrayna'ya İzin Verdiği Antipersonel Mayınlar: Tartışmalar ve Etkileri

ABD, Ukrayna'ya izin verdiği yasaklı mayınlarla askeri ilerlemeyi yavaşlatmayı hedefliyor. Ancak bu kullanımlar sivil hayat için büyük riskler taşıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:51
ABD'nin Ukrayna'ya İzin Verdiği Antipersonel Mayınlar: Tartışmalar ve Etkileri

ABD'nin Ukrayna'ya İzin Verdiği Antipersonel Mayınlar

Joe Biden yönetimi, Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı kullanımına izin verdiği antipersonel mayınlarla dünya genelindeki tartışmalara yeni bir boyut kattı. 1997'den bu yana 150'den fazla ülkenin taraf olduğu sözleşmelerle yasaklanan bu mayınlar, askeri ilerlemeyi yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.

Antipersonel Mayınların Özellikleri ve Kullanımı

ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği antipersonel kara mayınları, bir kişinin üzerine basması veya yaklaşması durumunda patlayarak ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Birçok farklı türü bulunan mayınlar, genellikle buz hokeyi topu şeklinde ve çapları 7,6 ile 40,6 santimetre arasında değişiyor. Bu mayınlar, çeşitli şekillerde döşenebildiği için farklı düzeylerde yaralanmalara neden olabilecek şekilde tasarlanıyor.

Modern mayınlar, top mermileri, roketler ve helikopterler gibi çeşitli mühimmatlarla monte edilerek yere yerleştirilebiliyor. Yüzeyde veya zemin altına gömülerek kullanılabilen bu mayınlar, patlama sonrası siviller üzerinde kalıcı tehditler oluşturabiliyor.

Uluslararası Yasal Düzenlemeler ve ABD'nin Tutumu

Yaklaşık 20 yıldır, birçok ülke antipersonel mayınların kullanımını yasaklamış durumda. Ancak ABD, en son 1991'de Körfez Savaşı'nda bu mayınları kullandı. Uluslararası Kara Mayınlarının Yasaklanması Kampanyası'na göre, 2022'de mayınlar 1661 kişinin ölümüne ve 3015 kişinin yaralanmasına neden oldu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Ukrayna'ya bu şekilde mayın kullanım izni verileceğini, bu mayınların kendi kendini imha edecek şekilde ayarlanabileceğini belirtti. Austin, “Ukrayna'ya sağlamayı düşündüğümüz kara mayınları, kalıcı olmayan mayınlar olacak” diyerek sivil kayıplara karşı azami dikkat gösterileceğini ifade etti.

Sonuç: Sivil Hayatlar Üzerindeki Riskler

Bununla birlikte, antipersonel mayınların savaş sonrası uzun yıllar etkisini sürdürmesi ve sivil hayat için oluşturduğu tehditler tartışmaları alevlendiriyor. Uluslararası toplum, bu durum karşısında harekete geçme ve yasakları yeniden değerlendirme gerekliliğini vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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