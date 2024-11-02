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ABD, Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Gönderiyor

ABD, Orta Doğu'da gerginliği azaltmak için B-52'ler ve ek askeri güç göndereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 02:10
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 02:10
ABD, Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Gönderiyor

ABD'den Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Konuşlandırma Kararı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Orta Doğu bölgesine yönelik askeri güç artırma talebini duyurdu. Pentagon, bu hamlenin savaş ve uzun menzilli bombardıman uçaklarını da kapsadığı bildirildi.

Pentagon Açıklaması

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bölgedeki kuvvetlerini koruma, İsrail’i destekleme ve “caydırma ile diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılmas” amacı doğrultusunda yeni askeri birlikler göndereceğini aktardı.

Gönderilecek Askeri Güçler

Açıklamada, bölgeye ek olarak balistik füze savunma muhripleri, savaş uçakları ve tanker uçakları ile birlikte B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının da konuşlandırılacağı belirtildi.

USS Abraham Lincoln'ün Rolü

Bu askeri güçlerin, hazırlıkları tamamlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile gelecek ay Orta Doğu'ya ulaşmaya başlayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu hareketlerin ABD’nin ulusal güvenlik tehditlerine kısa sürede yanıt verebilme kabiliyetini gösterdiği vurgulandı.

THAAD Sistemine Ek Olarak Yapılan Konuşlandırmalar

Açıklamada, yapılan bu askeri takviyelerin, kısa süre önce İsrail’e konuşlandırılan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra, Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı belirtildi.

Pentagon, daha önce 13 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, İran tehdidi karşısında İsrail'e THAAD batarya sistemi ve bunu destekleyecek yaklaşık 100 askeri personelin gönderileceğini de bildirmişti.

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