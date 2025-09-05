DOLAR
ABD, PEPFAR ile 2028'e Kadar 2 Milyon Kişiye HIV Önleyici İlaç Sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR kapsamında 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişiye HIV önleyici ilaç sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:07
PEPFAR programı kapsamında düşük gelirli ülkelere geniş çaplı destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR (AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı) çerçevesinde yaptığı açıklamada, 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacağını duyurdu.

Bakanlık, ilaçların dağıtımında söz konusu ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapılacağını belirtirken, programın uygulamasında tedarik ve erişim süreçlerinin ortak yürütüleceğini vurguladı.

Açıklamada, dağıtım önceliğinin hamile ve emziren kadınlar olduğu ifade edildi. Yetkililer, bu grubun korunmasının HIV ile mücadelede kritik önem taşıdığını belirtti.

Haberde yer verilen bilgiye göre, ilacın ABD ve Avrupa'da yetkili kurumlardan onay aldığı ve ilacın yılda iki kez uygulanmasının tavsiye edildiği kaydedildi.

PEPFAR kapsamında gerçekleştirilecek bu adımın, düşük gelirli ülkelerde HIV önleme çalışmalarını güçlendirmesi ve ilaç erişimini artırması bekleniyor.

