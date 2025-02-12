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ABD Savaş Gemisi ve Araştırma Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD savaş gemisi ve sivil araştırma gemisi, Tayvan Boğazı'ndan uluslararası hukuka uygun bir geçiş yaptı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 05:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 05:23
ABD Savaş Gemisi ve Araştırma Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD Savaş Gemisi ve Araştırma Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD savaş gemisi ile sivil araştırma gemisinin, Çin ile Tayvan arasında tartışmalı olan Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, USS Ralph Johnson muhribi ile USNS Bowditch sivil araştırma gemisinin, 'Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı' belirtildi.

Açıklamada, açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sulardan yapılan geçişin uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulandı. Ayrıca, gemilerin Boğaz'a kıyısı bulunan ülkelerin kara sularında olmayan koridoru kullandığı kaydedildi.

Çin'den Tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan Boğazı'ndan sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, geçişe tepki gösterilerek, Çin Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin ABD gemilerini takip ettiği ve 'durumu etkin şekilde kontrol altında tuttuğu' ifade edildi. ABD'nin eylemlerinin 'yanlış mesaj verdiği ve güvenlik risklerini artırdığı' belirtildi.

Komutanlık açıklaması, birliklerinin ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumak için daima teyakkuzda olacağını açıkladı.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı

Çin, topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ın, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip olduğunu öne sürüyor. Çin ve Tayvan arasındaki iç savaş sonrası oluşan ayrılık hâlâ devam ediyor. Tayvan Boğazı'nı kara suları olarak değerlendiren Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgede askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanması'nın bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri ise iki ülke arasındaki gerginliği artırmaya devam ediyor.

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