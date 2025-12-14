İzmir Buca'da Balkon Halısı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi
İzmir’in Buca ilçesinde, bir kadının gözüne kestirdiği giriş kattaki bir evin balkonunda asılı halıyı saniyeler içinde çalarak uzaklaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kimliği belirsiz kadın, balkondaki halıyı fark ederek demirlerden çekip aldı.
Şüpheli, çaldığı halıyı kucağına alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde kadının yürüdüğü, halıyı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar açık şekilde görülüyor.
