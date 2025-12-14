DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

İzmir Buca'da Balkon Halısı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İzmir Buca'da kimliği belirsiz bir kadın, giriş kattaki evin balkonunda asılı halıyı saniyeler içinde çalarak kaçtı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:54
İzmir Buca'da Balkon Halısı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İzmir Buca'da Balkon Halısı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

İzmir’in Buca ilçesinde, bir kadının gözüne kestirdiği giriş kattaki bir evin balkonunda asılı halıyı saniyeler içinde çalarak uzaklaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kimliği belirsiz kadın, balkondaki halıyı fark ederek demirlerden çekip aldı.

Şüpheli, çaldığı halıyı kucağına alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kadının yürüdüğü, halıyı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar açık şekilde görülüyor.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE BİR KADIN, GÖZÜNE KESTİRDİĞİ GİRİŞ KATTAKİ EVİN BALKONUNDA ASILI HALIYI...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE BİR KADIN, GÖZÜNE KESTİRDİĞİ GİRİŞ KATTAKİ EVİN BALKONUNDA ASILI HALIYI SANİYELER İÇİNDE ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. O ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE BİR KADIN, GÖZÜNE KESTİRDİĞİ GİRİŞ KATTAKİ EVİN BALKONUNDA ASILI HALIYI...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama