ABD Savunma Bakanı Austin ve Papa Franciscus'tan Küresel Güvenlik Üzerine Görüşme

ABD Savunma Bakanı ile Papa Franciscus'un Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi. Görüşme, Vatikan’da gerçekleştirildi.

Küresel Güvenlik Sorunları Üzerine Ortak Endişeler

Toplantıda, dünya genelinde artan güvenlik sorunları ele alındı. Taraflar, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İşbirliğine ve İnsani Yardıma Vurgu

Savaş ve çatışmalardan zarar görenlerin acılarını hafifletmek amacıyla işbirliğinin devam etmesi gerektiğine dikkat çektiler. İkili, küresel çatışmaların çözümünde diyalog ve uzlaşının önemini de vurguladı.

Papa'nın İnsani Yardım Çabalarına Takdir

Austin, Papa Franciscus'un çatışmalardan etkilenen sivillere yönelik insani yardım çabalarını takdirle karşıladı. Ayrıca, Papa'nın "en savunmasız durumdakilere" yönelik ahlaki liderliğinin ve kesintisiz savunuculuğunun altını çizdi.