ABD Savunma Bakanı Hegseth, Kadınların Ordu Hizmetine İlişkin Danışma Komitesini Feshetti

Savunma Bakanı Pete Hegseth, kadınların ordu hizmetine ilişkin danışma komitesini feshetti. Bakanlık sözcüsü Kingsley Wilson kararın gerekçesini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:20
Resmi açıklama: Komite ordunun muharebe hazırlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle kapatıldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, kadınların orduya katılımı, istihdamı ve bütünleşmesi gibi konularda tavsiye ve öneriler sunan danışma komitesini feshettiği açıklandı.

Bakanlık Sözcüsü Kingsley Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hegseth'in komiteyi feshettiğini duyurdu.

Wilson, komitenin "bölücü bir feminist gündem" izleyerek ordunun muharebe hazırlığını olumsuz etkilediğini savundu.

Bakan Hegseth'in bu nedenle danışma komitesini feshettiğini belirten Wilson, "Savunma Bakanı, Bakanlık genelinde cinsiyetten bağımsız, tek tip standartların oluşturulmasına odaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1951'de kurulan komite, Savunma Bakanı tarafından atanan sivil kadın ve erkeklerden oluşan, kadınların orduya katılımı, istihdamı, bütünleşmesi, refahı ve kadınlara yönelik muamele gibi konularda tavsiye ve öneriler sunan bir danışma birimi görevi yapıyordu.

