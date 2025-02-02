ABD Savunma Bakanı Hegseth, Meksika ile Sınır Güvenliğini Görüştü

ABD ve Meksika Sınır Güvenliğinde İşbirliği

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ve Meksika Donanma Bakanı Amiral Raymundo Morales Angeles ile sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler konularını ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hegseth, Trejo ve Angeles ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, ABD'nin güvenlik çıkarları ile iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğinin yanı sıra Meksika sınırının güvenliği konusu değerlendirildi.

Hegseth, Meksika güvenlik güçlerinin ABD'ye tehdit teşkil eden kartel faaliyetlerini durdurma çabalarının önemine dikkat çekti ve Meksika'dan düzensiz göçü azaltmak amacıyla daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu. Bakanlar, savunma alanında işbirliğini derinleştirme konusundaki taahhütlerini bir kez daha vurguladılar.

Trump Döneminde Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, yasal yollarla göç imkanı sağlayan CBP One uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. Ayrıca, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE)'ne 22 Ocak'ta, kilise, hastane ve okul gibi hassas alanlarda düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Trump, sınırdaki düzensiz göç akışını durdurmak için sert tedbirler alacağını ve ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak sınıra ek 1500 asker göndermeyi planladığını ifade etmişti.