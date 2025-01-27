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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da İlk Mesaisine Başladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'daki ilk gününde önceliklerini açıkladı ve DEI uygulamalarını kaldıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:24
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da İlk Mesaisine Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato tarafından onaylandıktan sonra bugün ilk mesaisine Pentagon'da başladı. Hegseth'i bina girişinde ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. karşıladı.

Mesaiye başlarken basın mensuplarına açıklama yapan Hegseth, Pentagon'da olmaktan duyduğu gururu ifade etti ve öncelikleri hakkında bilgi verdi. Hegseth, "Pentagon içindeki Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) uygulamasını kaldırmak, Kovid-19 zorunlulukları nedeniyle ordudan atılan birlikleri geri getirmek, Amerika için Demir Kubbe oluşturmak.." sözlerini sarf etti. Bu konularla ilgili daha fazla yürütme emri alacaklarını da ekledi.

Hegseth, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik politikalarına da değinerek, Pentagon’un güney sınırında "ne gerekiyorsa" yapacağını belirtti. Ayrıca, daha önceki bazı açıklamaları sebebiyle Genelkurmay Başkanı Brown ve diğer üst düzey yetkilileri kovacağına dair çıkan spekülasyonlar hakkında, "Şu anda onun yanında duruyorum ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Hegseth'in Senato'daki onay oylaması, 24 Ocak’ta 50-50’lik bir beraberlikle sonuçlandı ve bu oylamada Senato Başkanı ve Başkan Yardımcısı JD Vance oyunu kullanarak dengeyi lehine bozan isim oldu. Hegseth, ayrıca eski asker ve Fox TV sunucusu olarak gramış ve pozisyonuna yeterliliği konusundaki tartışmalarla gündeme gelmişti.

Ayrıca, alkolle işe gitme iddiaları ve 2017'de California'daki bir otel odasında ismi açıklanmayan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki suçlamalar da gündemdeydi. Hegseth, bu olayın "rızaya dayalı" olduğunu savunurken, Senato'daki onay oturumunda söz konusu kadına 50 bin dolar ödediğini itiraf etmişti.

Hegseth'in geçmişte 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddiaları da kamuoyunda yer bulmuştu.

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