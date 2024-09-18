DOLAR
34,07 0%
EURO
37,83 -0,01%
ALTIN
2.815,9 -0,04%
BITCOIN
2.053.097,72 -0,29%

ABD Senatörü Kennedy'nin Alaycı Sözleri Tepki Çekti

Senatör John Kennedy'nin Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü'ne yönelik sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:10
ABD Senatörü Kennedy'nin Alaycı Sözleri Tepki Çekti

ABD'li Senatörden Kontrovers Sözler

Amerikan Senatosu'nda düzenlenen nefret suçlarıyla ilgili bir oturumda, Senatör John Kennedy tarafından yapılan alaycı ifadeler, sosyal medya platformlarında büyük bir tartışmayı körükledi. Kennedy, Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü Maya Berry'yi hedef alarak, "Kafanı bir çantada saklamalısın." dedi.

Tartışmanın Odak Noktası

Senatör Kennedy, oturumda Hamas ve Hizbullah gibi grupları desteklemekle suçladığı Berry'ye, bu örgütler hakkında sorular yöneltti. Berry, Hamas'ı desteklemediğini ifade etti ve Kennedy'ye bu konudaki sorularının amacını sorguladı. Senatörün UNRWA hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Berry, bu ajansın masum sivillere yardım ulaştıran önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Sosyal Medyada Tepkiler

Berry'nin Kennedy'nin alaycı sözlerini eleştirmesi sonrası, sosyal medya kullanıcıları da bu sözlerin "utanç verici" olduğunu belirtti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kennedy'yi sert bir dille eleştirerek, nefret suçları konulu bir oturumda yaşanan bu nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Demokratların Tepkisi

Demokratların başkanlık yaptığı Senato Yargı Komitesi de, Kennedy'nin ifadelerine tepki gösterdi. Komite, "Cumhuriyetçi bir senatör, Amerikalı Arap bir sivil haklar liderine çirkin bir şekilde hitap ediyor. Bu durumu paylaşmayacağız ancak katılımcının verdiği güçlü yanıtı yayınlayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni
4
ABD Senatörü Kennedy'nin Alaycı Sözleri Tepki Çekti
5
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ile Görüşmesi
6
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'dan İran Cumhurbaşkanı'na Kritik Mesaj
7
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?