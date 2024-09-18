ABD Senatörü Kennedy'nin Alaycı Sözleri Tepki Çekti

ABD'li Senatörden Kontrovers Sözler

Amerikan Senatosu'nda düzenlenen nefret suçlarıyla ilgili bir oturumda, Senatör John Kennedy tarafından yapılan alaycı ifadeler, sosyal medya platformlarında büyük bir tartışmayı körükledi. Kennedy, Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü Maya Berry'yi hedef alarak, "Kafanı bir çantada saklamalısın." dedi.

Tartışmanın Odak Noktası

Senatör Kennedy, oturumda Hamas ve Hizbullah gibi grupları desteklemekle suçladığı Berry'ye, bu örgütler hakkında sorular yöneltti. Berry, Hamas'ı desteklemediğini ifade etti ve Kennedy'ye bu konudaki sorularının amacını sorguladı. Senatörün UNRWA hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Berry, bu ajansın masum sivillere yardım ulaştıran önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Sosyal Medyada Tepkiler

Berry'nin Kennedy'nin alaycı sözlerini eleştirmesi sonrası, sosyal medya kullanıcıları da bu sözlerin "utanç verici" olduğunu belirtti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kennedy'yi sert bir dille eleştirerek, nefret suçları konulu bir oturumda yaşanan bu nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Demokratların Tepkisi

Demokratların başkanlık yaptığı Senato Yargı Komitesi de, Kennedy'nin ifadelerine tepki gösterdi. Komite, "Cumhuriyetçi bir senatör, Amerikalı Arap bir sivil haklar liderine çirkin bir şekilde hitap ediyor. Bu durumu paylaşmayacağız ancak katılımcının verdiği güçlü yanıtı yayınlayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.