ABD Senatosu Onayladı: Mike Waltz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi

ABD Senatosu Mike Waltz'u BM Daimi Temsilcisi Olarak Onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Senato oylamasıyla Birleşmiş Milletler'deki ABD Daimi Temsilciliği görevine getirildi.

Oylama Sonucu

Senato'daki oylamada Waltz 47 'evet' oyuna karşılık 43 'hayır' oy aldı ve göreve başlamaya hak kazandı.

Waltz, Yemen'e saldırı planlarının basına sızmasıyla ilgili 'skandalın' ardından Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmış; daha sonra Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliği için aday gösterilmişti.