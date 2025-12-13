DOLAR
Uşak Banaz'ta 3 Katlı Evin Çatısında Yangın Söndürüldü

Uşak’ın Banaz ilçesinde Ali Rıza Koplay’a ait 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; çatıda hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:54
Şehitler Mahallesi'nde çatı alevlere teslim oldu, ekipler hızlı müdahale etti

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesinde, Ali Rıza Koplaya ait 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı ve çevrede paniğe yol açtı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, Banaz Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Müdahale sonucunda çatıda hasar oluştuğu bildirildi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

