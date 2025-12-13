DOLAR
Uşak Balcıdamı'da Samanlık Yangını: 5 Koyun Telef Oldu

Uşak Banaz'ın Balcıdamı köyünde dün gece çıkan samanlık yangını söndürüldü; Ahmet Turgut'a ait 5 koyun telef oldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:46
Uşak Balcıdamı'da Samanlık Yangını: 5 Koyun Telef Oldu

Uşak Balcıdamı'da samanlık yangını: 5 koyun telef oldu

Banaz ilçesinde dün gece meydana geldi

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde bulunan samanlıkta, dün gece nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm samanlığı sardı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Ancak yangında, samanlığın sahibi Ahmet Turgut'a ait 5 koyun telef oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

