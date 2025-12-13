Manavgat’ta Virajı Alamayan Otomobil Direğe Çarparak Takla Attı: 2 Yaralı

Manavgat’ta Virajı Alamayan Otomobil Direğe Çarparak Takla Attı

Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, şehir merkezi istikametine seyir halindeki bir otomobilin virajı alamayıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde, Hafız Hoca Mezarlığı karşısında meydana geldi. Sürücü Abdilkadir Ceylani K. idaresindeki 07 CET 094 plakalı Peugeot marka otomobil, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini yitirdi, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan Abdilkadir Ceylani K. ve yolcu Caner Ç. için olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinden düşen parçalar, karşı şeritte park halinde bulunan 07 CGS 715 plakalı aracın ön kaput kısmına düşerek zarar verdi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın virajı alamayışı, direğe çarpması ve takla atması net şekilde kaydedildi.

