ABD Silahlarının İsrail Tarafından Kullanılması Üzerine Tartışmalar Sürüyor

ABD Yönetiminin Sessizliği

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarda kullandığı silahların tedarikçisidir. Bu meselenin ele alınmasına dair yaklaşık 500 rapora rağmen herhangi bir adım atılmış değildir. The Washington Post gazetesindeki habere göre, Joe Biden yönetimi, bu iddialara yönelik herhangi bir somut eylem planı geliştirmemiştir.

Raporların İçeriği ve Ciddiyeti

İnsan hakları savunucuları, raporların büyük bir kısmının, Gazze Şeridi'nde çocuk ölümlerine dair ABD yapımı bombalara ait fotoğraflar içerdiğini belirtmektedir. ABD Dışişleri Bakanlığına iletilen raporların çoğu, İsrail hükümetinin yanıt vermesini bekleyerek çözümsüz kalmıştır.

Soruşturma Sürecindeki Gecikmeler

Mevcut ve eski hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki soruşturma biriminin, raporlara hızla yanıt vermesi yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, raporların yaklaşık üçte ikisi olumsuz sonuçlanmış veya reddedilmiştir.

Eleştiri ve İfade Özgürlüğü

Senatör Chris Van Hollen, konuyla ilgili gerçekleştirilen soruşturmaların zaman çizelgelerinin belirsizliğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Center for Civilians in Conflict örgütünde görevli John Ramming Chappell, ABD'nin silah transferi politikasının sivil zararları görmezden geldiğini vurguladı.

Geçmişten Günümüze Evrilen Durum

Olaylar, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı ile başlamış, bu saldırılarda 1200 İsrailli hayatını kaybetmiştir. Aynı tarihten itibaren Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 43,163 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği açıklanmıştır. Yaşanan olaylarda sivil altyapının hedef alındığı gözlemlenen bir diğer önemli noktadır.

İsrail Ordusunun Kaybı

İsrail ordusu, 7 Ekim tarihinden bu yana 776 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Ayrıca, çatışmalara verilen insani arada karşılıklı olarak çok sayıda esirin serbest bırakıldığı belirtilmiştir.

Sonuç

Bu durum, ABD'nin müttefiklerini sorumlu tutma isteksizliğini ortaya koyarken, uluslararası düzeyde tartışmalara da yol açmaktadır.