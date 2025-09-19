ABD, Sinaloa'nın 'Los Mayos' Koluna OFAC Yaptırımı — Hilda Araceli Brown da Hedefte

ABD, Sinaloa'nın 'Los Mayos' kolu ve MORENA'lı Hilda Araceli Brown dahil 5 kişi ile 15 şirkete OFAC yaptırımı uyguladı; tüm varlıklar donduruldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:03
ABD, Sinaloa'nın 'Los Mayos' Koluna OFAC Yaptırımı — Hilda Araceli Brown da Hedefte

ABD, Sinaloa'nın 'Los Mayos' koluna yeni yaptırım kararı aldı

OFAC, 5 kişi ve 15 şirkete yaptırım uyguladı; varlıklar donduruldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Sinaloa kartelinin 'Los Mayos' koluna yönelik yaptırımların uygulandığı bildirildi. Yaptırımların gerekçesi olarak, grubun Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığını sağladığı gösterildi.

Açıklamada, 'Los Mayos'un silahlı kanadının lideri Juan Jose Ponce Felix ile bağlantılı 5 kişi ve 15 şirket hakkında yaptırım kararı alındığı ve bu kişilerin ve kuruluşların tüm varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Yaptırım listesinde ayrıca, kartel üyelerinin yerel yönetimin bazı kısımlarını kontrol etmesine izin verdiği iddiasıyla iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA)'dan kongre üyesi Hilda Araceli Brown'ın da yer aldığı bildirildi.

ABD, Sinaloa kartelini, sentetik uyuşturucu tedarikinde önde gelen aktörlerden biri olarak suçluyor; açıklamada kartelin, 'yılda 100 bin Amerikalının ölümüne neden olan' sentetik uyuşturucunun önemli bir kaynağı olduğu vurgulandı.

OFAC'ın bu adımı, hem uyuşturucu kaçakçılığı zincirine hem de yerel yönetim üzerindeki iddia edilen nüfuzuna yönelik mali ve hukuki baskıyı artırmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL
2
Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus
3
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'
4
Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı
5
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu
6
Yerli Arıtma Teknolojisiyle Marmara'da Azot ve Fosfor Kirliliğine Çözüm
7
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği