ABD, Sinaloa'nın 'Los Mayos' Koluna OFAC Yaptırımı — Hilda Araceli Brown da Hedefte

ABD, Sinaloa'nın 'Los Mayos' koluna yeni yaptırım kararı aldı

OFAC, 5 kişi ve 15 şirkete yaptırım uyguladı; varlıklar donduruldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Sinaloa kartelinin 'Los Mayos' koluna yönelik yaptırımların uygulandığı bildirildi. Yaptırımların gerekçesi olarak, grubun Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığını sağladığı gösterildi.

Açıklamada, 'Los Mayos'un silahlı kanadının lideri Juan Jose Ponce Felix ile bağlantılı 5 kişi ve 15 şirket hakkında yaptırım kararı alındığı ve bu kişilerin ve kuruluşların tüm varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Yaptırım listesinde ayrıca, kartel üyelerinin yerel yönetimin bazı kısımlarını kontrol etmesine izin verdiği iddiasıyla iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA)'dan kongre üyesi Hilda Araceli Brown'ın da yer aldığı bildirildi.

ABD, Sinaloa kartelini, sentetik uyuşturucu tedarikinde önde gelen aktörlerden biri olarak suçluyor; açıklamada kartelin, 'yılda 100 bin Amerikalının ölümüne neden olan' sentetik uyuşturucunun önemli bir kaynağı olduğu vurgulandı.

OFAC'ın bu adımı, hem uyuşturucu kaçakçılığı zincirine hem de yerel yönetim üzerindeki iddia edilen nüfuzuna yönelik mali ve hukuki baskıyı artırmayı amaçlıyor.