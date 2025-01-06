ABD, Suriye'ye Yaptırımları 6 Ay Süreyle Hafifletmeyi Planlıyor

ABD'den Suriye'ye Yaptırım Hafifletme Adımı

ABD yönetimi, Suriye'deki geçiş sürecine destek amacıyla bu ülkeye uygulanan insani yardım yaptırımlarını ilk etapta 6 ay süreyle hafifletmeyi planlıyor. American Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi, bu konuda resmi bir açıklama yapmayı hazırlanıyor.

Yaptırımların Kısmi Hafifletilmesi

ABD'nin terör listesi'nde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ)'ın öncülük ettiği geçiş sürecine karşı temkinli bir yaklaşım sergileyen yönetim, aynı zamanda Suriye içindeki insani ihtiyaçların karşılanması için yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor.

Yapılan açıklamalara göre, insani yardımlar üzerindeki yaptırımların yalnızca hafifletileceği ve Şam yönetimine yönelik daha önceki diğer yaptırımların ise devam edeceği belirtildi. Yaptırımların durumunun takibi ise 6 ay boyunca sağlanacak.

Muafiyet Belgeleri ve Ödül Kaldırma

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Hazine Bakanlığı'nın Suriye'ye su, elektrik ve diğer insani yardım malzemelerini sağlamaya yönelik bazı firma ve gruplara muafiyet tanıdığını açıkladı. Bununla birlikte, daha önce HTŞ lideri Ahmed eş-Şera için belirlenen 10 milyon dolarlık ödül de kaldırılmıştı.

Sezar Koruma Yasası ve Gelecek Planları

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını düzenleyen Sezar Koruma Yasası, hâlihazırda yürürlükte olan yaptırımlar arasında yer alıyor. Bu yasa, Suriye'deki savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle sorumlu bulunan kişi ve kuruluşlara yönelik mali baskıları artırmak amacıyla çıkarılmıştır.

Sezar Yasası, Beşşar Esed'in yanı sıra yüksek rütbeli üst düzey yetkililer ve iş insanlarını da kapsamaktadır. Esed'in aile üyeleri, güvenlik güçleri ve savaş suçları işlediği iddia edilen kişiler, bu yasayla sağlanan yaptırımlar altında yer alıyor.

ABD'nin bu yeni adımı, Suriye'deki insani durumu iyileştirmek için önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor, ancak diğer yaptırımların sürdürülmesi dikkat çekmektedir.