Pezeşkiyan-Putin Aşkabat Görüşmesi: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Uygulamaya Konacak

Pezeşkiyan, Aşkabat’ta Putin ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık, enerji ve koridor projelerini görüştü; İran altyapıyı bu yıl sonuna kadar tamamlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:47
Pezeşkiyan-Putin Aşkabat Görüşmesi: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Uygulamaya Konacak

Pezeşkiyan ile Putin Aşkabat'ta Görüştü: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Uygulamaya Konacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Pezeşkiyan, Tahran ve Moskova ilişkilerinin mevcut seviyesinden memnuniyetini dile getirerek Rusya’nın uluslararası platformlardaki desteğine teşekkür etti.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve uygulama kararlılığı

Pezeşkiyan, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hakkında, "Anlaşmayı hayata geçirme ve uygulamaya koyma konusunda kararlıyız. Özellikle enerji santralleri, ulaştırma ve transit hatlar alanındaki ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Koridor projeleri kapsamında da bu yılın sonuna kadar İran tarafından gerekli tüm altyapı şartları tamamlanacaktır. Rus tarafının da bu anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmasını ve nihai aşamaya taşımasını bekliyoruz" dedi.

Koridor projeleri ve tarım işbirliği

Pezeşkiyan, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının önemine dikkat çekti ve bu projelerin hızla takip edildiğini belirtti. Ayrıca Putin’in talimatlarının süreci daha da hızlandıracağını kaydeden Pezeşkiyan, tarım alanındaki iş birliğini olumlu değerlendirerek bu modelin diğer sektörlere yayılabileceğini söyledi. Tek taraflılığa karşı Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi platformlarda ortak iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ticaret hacmi ve enerji işbirliği

Putin görüşmede, "İran ile Rusya arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl %13, bu yılın ilk 9 ayında ise %8 oranında artış gösterdi" ifadelerini kullandı. Putin, enerji santralleri ve koridor altyapılarının geliştirilmesine yönelik iş birliğinin devam edeceğini, ayrıca İran’a gaz ve elektrik transferi alanında iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.

Uluslararası koordinasyon ve destek

Rus lider ayrıca uluslararası konularda iki ülke arasında yakın temas ve koordinasyon bulunduğunu vurguladı: "İran’ın nükleer programına ilişkin tutumumuz sizler tarafından iyi bilinmektedir. Rusya, Birleşmiş Milletler’de İran’ı desteklemekte ve bu desteğini sürdürmektedir".

Görüşme, iki ülkenin stratejik ortaklığını uygulamaya koyma ve bölgesel altyapı projelerini hızlandırma hedefini yeniden teyit etti.

