Rize'de Tarihi Çat Kemer Köprüsü'ne Sprey Boya ile 'Fener' ve '1907' Yazıldı

Çat köyündeki kültürel mirasa zarar verildi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Çat köyünde bulunan tarihi Çat Kemer Köprüsü, kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile tahrip edildi.

Köprünün üzerine Fener, köprünün ayağına ise 1907 yazıldığı görüldü. Yüzlerce yıllık kültürel miras üzerine yapılan bu çirkin yazılar, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de tepkisini çekti.

Olayı gören ziyaretçiler ve bölge halkı, tarihi yapıların korunmasına vurgu yaparak tepki gösterdi.

Turist Şeyma Demirci ise gördüğü manzara karşısındaki üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Gezi amaçlı ziyarete geldim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Hangi akıl, hangi mantık size bunu yaptırıyor? Tarihi bir köprü, kaç yüz yıldır burada yaşatılıyor. Bizler buraları korumak için çaba gösterirken siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Bu yapılan resmen kültürel bir saldırıdır"

