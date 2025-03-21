ABD, Suudi Arabistan'a Gelişmiş Silah Satışını Onayladı

ABD, Suudi Arabistan’a 100 milyon dolarlık gelişmiş hassas silah sistemleri satışını onayladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 01:45
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 01:45
ABD, Suudi Arabistan'a Gelişmiş Silah Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik gelişmiş hassas kabiliyetlere sahip silah sistemlerinin ve ilgili ekipmanların satışını onayladığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a satışı onaylanan bu gelişmiş silahların tahmini maliyetinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek ve diğer güdümlü füze sistemlerine göre çok daha az hasar riskiyle hedeflere hassas bir şekilde müdahale etme yeteneği kazandıracak" ifadeleri kullanıldı.

Silah satışında BAE Systems, Inc. adlı firmanın ana yüklenici olduğu, bu firmanın Virginia eyaletinde merkezi bulunduğu bilgisi de verildi.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satış hakkında ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.

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