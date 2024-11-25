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ABD, Tayvan'ı Koruma Amacıyla Japonya ve Filipinler'de Üs Kuracak

ABD'nin Tayvan'ı korumak için Japonya ve Filipinler'de geçici üsler kuracağı ve bu duruma karşı lojistik destek sağlanacağı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:34
ABD, Tayvan'ı Koruma Amacıyla Japonya ve Filipinler'de Üs Kuracak

ABD Ordusu'ndan Tayvan'a Destek Hamlesi

ABD ordusunun, Tayvan'da "beklenmedik olayların gelişmesine" karşı füze birlikleri konuşlandırmak üzere Japonya'nın güneybatısındaki Nansei Adaları ve Filipinler'de geçici üsler kuracağı iddia edildi.

Askeri Konuşlandırma Detayları

Japonya'nın resmi Kyodo haber ajansı, Japonya ve ABD ilişkileri konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, çoklu fırlatmalı Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemine sahip olan ABD Deniz Kıyı Alayı'nın, Japonya'nın Kagoshima ve Okinawa kentlerinin Tayvan'a doğru uzanan adaları boyunca konuşlandırılacağını bildirdi.

Haberde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin yakıt ve mühimmat tedariki gibi lojistik destek sağlayacağı da kaydedildi. ABD Ordusu'nun, hava, kara, su, uzay, siber ve bilgi dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere tasarlanan Çok Alanlı Görev Gücünin, uzun menzilli ateş birimlerini Tayvan'ı korumak amacıyla Filipinler'de konuşlandıracağı ifade edildi.

Ortak Harekât Planları

Tokyo ve Washington'un gerçekleştireceği üs konuşlandırmalarının, Aralık'ta oluşturulması planlanan ortak harekât planlarına dahil edileceği belirtiliyor. Temmuz ayında ise Japonya ile Filipinler, daha yakın güvenlik işbirliği için ortak tatbikatları kolaylaştıracak bir ikili savunma anlaşması imzalamıştı.

Tayvan ve Çin İlişkileri

Çin, topraklarının parçası olarak gördüğü Tayvan üzerinde egemenlik iddasında bulunuyor. 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık süreci yaşayan Tayvan, Çin anakarası ile yaşanan iç savaş sonrası oluşan ayrılık ve egemenlik ihtilafı nedeniyle uluslararası arenada sıkıntılar yaşıyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yönelik adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmasını ve Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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