ABD Temsilciler Meclisi'nde, İsrail'e milyar dolarlık destek tasarısı reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e 17,6 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onaylamadı. Tasarı, 250 "evet" oyuna karşı 180 "hayır" oyuyla reddedildi. Tasarıya karşı oy kullanan 166 Demokrat üye ile birlikte 14 Cumhuriyetçi üyenin de İsrail'e ek yardım sağlanmasına karşı çıktığı görüldü.

Tasarı, 250 evet oyuna karşın kabul edilmesi için gerekli olan 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadı ve İsrail'e desteğin yüksek olduğu Temsilciler Meclisi'nde reddedildi. Tasarıya karşı çıkan Demokrat vekillerin çoğu, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'ın sunduğu ve sadece İsrail'e destek veren, ancak Ukrayna'ya yardımı, Gazze'ye insani yardımları ve Tayvan'a desteği göz ardı eden tasarıya politik nedenlerle itiraz etti.

Progresif kanada yakın vekiller, aralarında Temsilciler Meclisi'nin tek Filistinli üyesi Rashida Tlaib ve Müslüman üye Ilhan Omar'ın da bulunduğu, tasarıya karşı çıktı. Vekiller, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarına atıfta bulunarak tasarıya itiraz etti.

CUMHURİYETÇİLER SINIRLARDA DAHA FAZLA ÖNLEM İSTİYOR

Demokratlar, Ukrayna ve İsrail'e askeri yardımların yanı sıra ABD-Meksika sınır güvenliğine ilişkin maddeleri içeren tek bir paketi oylamak ve geçirmek istiyor. Cumhuriyetçiler ise sınır güvenliği konusunu ayrı tutmak ve Biden yönetiminin önlemlerine ek olarak daha fazlasını istemek eğiliminde. ABD Başkanı Joe Biden, sadece İsrail'e destek içeren ve Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerini dışlayan bir tasarıyı veto edeceğini daha önce belirtmişti.

Demokrat vekil Emanuel Cleaver, oylama sonrası medyaya verdiği demeçte, "Kimse Başkan Biden'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayamaz, ancak eğer biz bu (sadece İsrail'e destek öngören) tasarıyı geçirirsek diğer tüm konular çöp olur." dedi. ABD Senatosu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan ve Ukrayna ve İsrail'e yardımların yanı sıra sınır güvenliği maddelerini de kapsayan 118 milyar dolarlık paket, Cumhuriyetçilerin karşı oy vereceklerini duyurmasıyla şimdilik askıya alındı. Daha önce de Aralık 2023'te Senato'da ele alınan ilk Ukrayna paketi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliği konusunu öne çıkarmaları nedeniyle reddedilmişti.