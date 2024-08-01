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ABD, Türkiye'ye MİT'in Yönettiği Takas Operasyonu İçin Teşekkür Etti

Biden ve Blinken, Türkiye'nin rolüyle gerçekleşen tutuklu takas operasyonu için teşekkür mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:23
ABD, Türkiye'ye MİT'in Yönettiği Takas Operasyonu İçin Teşekkür Etti

ABD'den MİT Operasyonuna Teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin yönettiği tutuklu takası operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Her iki yetkili, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyondaki katkıları için teşekkür etti.

Takas Operasyonu ve Sonuçları

Biden, açıklamasında, Rusya’da haksız yere tutulan 4 Amerikan vatandaşı, Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza’nın güvenli bir şekilde evlerine dönmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç’e de teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Blinken, bu anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayan müttefiklere teşekkür ederek, Türk hükümetinin ABD ve Almanya için güvenli bir dönüş sağladığını ifade etti. Blinken, "Bu anlaşmayı mümkün kılan müttefiklerimize müteşekkiriz" diyerek, Türkiye'nin katkısını vurguladı.

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