ABD, Ukrayna'nın Rusya Toğrağında Uzun Menzilli Füze Kullanımına Onay Verdi

Geçtiğimiz hafta, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verildiğini belirtmişti. Ancak bu durum, o dönemde resmi olarak teyit edilmemişti.

Uzun zamandır bu talepte bulunan Ukrayna için bu adım, seçimleri kaybeden Joe Biden yönetiminin önceden almış olduğu önemli bir karar olarak nitelendiriliyor. Seçimi kazanan Donald Trump ise göreve gelmeden önce, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek adına adımlar atacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

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