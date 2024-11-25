ABD, Ukrayna'nın Rusya Toğrağında Uzun Menzilli Füze Kullanımına Onay Verdi

ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki iddiaları resmi olarak doğruladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın brifinginde bu gelişmeyi açıkladı.
Kirby, ABD'nin Ukrayna ordusuna yönelik politika değişikliğine dikkat çekerek, "Şu anda Ukrayna ordusu, uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) kullanarak kendilerini savunma noktasında acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor"Kursk bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.
Füzelerin kullanımıyla ilgili olarak fazla detay vermekten kaçınan Kirby, "Ukraynalılar ATACMS'leri nasıl kullandıkları, hedefleri nasıl belirledikleri konusunda bilgi verebilirler" Geçtiğimiz hafta, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verildiğini belirtmişti. Ancak bu durum, o dönemde resmi olarak teyit edilmemişti. Uzun zamandır bu talepte bulunan Ukrayna için bu adım, seçimleri kaybeden Joe Biden yönetiminin önceden almış olduğu önemli bir karar olarak nitelendiriliyor. Seçimi kazanan Donald Trump ise göreve gelmeden önce, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek adına adımlar atacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Geçtiğimiz hafta, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verildiğini belirtmişti. Ancak bu durum, o dönemde resmi olarak teyit edilmemişti.
Uzun zamandır bu talepte bulunan Ukrayna için bu adım, seçimleri kaybeden Joe Biden yönetiminin önceden almış olduğu önemli bir karar olarak nitelendiriliyor. Seçimi kazanan Donald Trump ise göreve gelmeden önce, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek adına adımlar atacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.