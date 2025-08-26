ABD, Ukrayna'nın Savaş Sonrası 'Batılı Güvenlik Planı'na Destek Verecek

Financial Times: ABD, Ukrayna'nın savaş sonrası güvenlik planlarına destek sunacak

Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer Washington'ın katkısını doğruladı

Financial Times'a konuşan dört Avrupalı ve Ukraynalı yetkili, ABD'li üst düzey yetkililerin, Rusya ile savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın korunmasına yönelik Avrupa liderliğindeki herhangi bir Batılı güvenlik planına katkıda bulunacaklarını ilettiklerini aktardı.

Yetkililer, Washington'ın birçok görüşmede, Ukrayna için istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), komuta ve denetim (C2) ile hava savunma varlıkları dahil olmak üzere "stratejik kolaylaştırıcılar" sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD askerlerinin konuşlandırılmasının, ancak Avrupalı birlikleri desteklemek, denetlemek ve korumak amacıyla gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca Washington'ın halihazırda Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri sağladığını, ancak savaş sonrası desteğin; Avrupa tarafından zorunlu kılınan uçuşa yasak bölge ve hava kalkanını destekleyip etkinleştirecek ABD uçakları ile lojistik ve kara tabanlı radarları içereceğini belirtti.

Haberde yer alan ifadeye göre: "Herhangi bir barış anlaşmasında, ABD'nin çok üstün istihbarat, gözetleme ve komuta-kontrol yetenekleri, ateşkesin uydu aracılığıyla izlenmesini ve ülkedeki Batılı güçlerin etkili bir şekilde koordine edilmesini mümkün kılacaktır."

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Avrupa liderlerine, Washington'ın savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin "koordinasyonunda" yer alacağını söylediği hatırlatıldı.