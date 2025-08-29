DOLAR
ABD, Ukrayna'ya 825 Milyon Dolarlık Hava Teslim Mühimmat Satışını Onayladı

ABD Dışişleri, Ukrayna'ya 825 milyon dolarlık 'Havadan Teslim Mühimmat' satışını onayladı; 3 bin 350 ERAM ve kapsamlı lojistik desteği içeriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:14
ABD, Ukrayna'ya 825 Milyon Dolarlık Hava Teslim Mühimmat Satışını Onayladı

DSCA onayıyla söz konusu paket, ERAM mühimmatları ve geniş lojistik desteği kapsıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili lojistik destek ekipmanlarının olası satışını onayladı.

Söz konusu onaya ilişkin yazılı açıklamayı yapan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Ukrayna'nın talebinin 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) ile bu sistemlerle uyumlu küresel konumlandırma sistemleri ve diğer ekipmanları içerdiğini bildirdi.

Açıklamada, satış paketinin ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim ve lojistik malzemeleri kapsadığı kaydedildi.

DSCA, bu satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi" değiştirmeyeceğini vurgularken, satışın Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan müttefiklerin güvenliğini artıracağını ve ABD'nin dış politika ile ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini belirtti.

Planlanan satın alımın finansmanının Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkeler tarafından sağlanan kaynaklar ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ise nihai onayın ABD Kongresi tarafından verilmesi gerekiyor.

