ABD Uzay Kuvvetleri X-37B'yi uzaya gönderdi

ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing şirketi tarafından üretilen X-37B insansız uzay uçağını yeni görevi için uzaya fırlattı.

Yapılan açıklamada, aracın SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gönderildiği belirtildi.

Fırlatılan X-37B, Dünya görüngesinde lazer iletişimi ve GPS olmadan güvenli seyrüsefer teknolojilerini test edecek. Uçak ayrıca gizli görevler ve bilimsel deneyler de icra edecek.

Yetkililer, uçağın yörüngede ne kadar kalacağı konusunda henüz bilgi vermedi.

Önceki görevler

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B ile bugüne kadar 7 uzay görevi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı.

Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün kaldı.

Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün, Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak 780 gün yörüngede kaldı.

Mayıs 2020'de fırlatılan altıncı uçak, yörüngede 908 gün kaldıktan sonra Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmış; bu, insansız uzay uçaklarının en uzun seferi olarak kayıtlara geçmiştir.

Son olarak Aralık 2023'te fırlatılan yedinci uçak ise yörüngede 434 gün kaldı.