DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

ABD Uzay Kuvvetleri X-37B'yi Uzaya Gönderdi

ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing yapımı X-37B insansız uçağını Falcon Heavy ile Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi; uçak lazer iletişimi ve GPS'siz seyrüsefer testleri yapacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:34
ABD Uzay Kuvvetleri X-37B'yi Uzaya Gönderdi

ABD Uzay Kuvvetleri X-37B'yi uzaya gönderdi

ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing şirketi tarafından üretilen X-37B insansız uzay uçağını yeni görevi için uzaya fırlattı.

Yapılan açıklamada, aracın SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gönderildiği belirtildi.

Fırlatılan X-37B, Dünya görüngesinde lazer iletişimi ve GPS olmadan güvenli seyrüsefer teknolojilerini test edecek. Uçak ayrıca gizli görevler ve bilimsel deneyler de icra edecek.

Yetkililer, uçağın yörüngede ne kadar kalacağı konusunda henüz bilgi vermedi.

Önceki görevler

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B ile bugüne kadar 7 uzay görevi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı.

Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün kaldı.

Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün, Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak 780 gün yörüngede kaldı.

Mayıs 2020'de fırlatılan altıncı uçak, yörüngede 908 gün kaldıktan sonra Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmış; bu, insansız uzay uçaklarının en uzun seferi olarak kayıtlara geçmiştir.

Son olarak Aralık 2023'te fırlatılan yedinci uçak ise yörüngede 434 gün kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
2
İstanbul Başsavcılığı: Soytekin ve Abacı'nın Adli Kontrolü Sürüyor
3
Adana Yüreğir'de Tabancayla Vurulan Muhammet Kaçar Hayatını Kaybetti
4
Düzce'de 15 Dönümü Meyve Bahçesine Dönüştüren Üretici: Onur Kurnaz
5
Malatya'da Arıtılan Atık Su Tarıma "Can Suyu" Oluyor
6
Hatay Samandağ'da 76 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusu Denize Ulaştı
7
İsrail'in Gazze Saldırıları: Amr bin As Okulu Bombalandı, En Az 25 Filistinli Öldü

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım