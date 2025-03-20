ABD ve Afganistan Arasında Diplomatik Görüşme: Muttaki, Boehler ve Halilzad Kabil'de Bir Araya Geldi

ABD ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi adına kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:38
ABD ve Afganistan Arasında Diplomatik Görüşme: Muttaki, Boehler ve Halilzad Kabil'de Bir Araya Geldi

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve eski Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad liderliğindeki ABD heyeti ile başkent Kabil'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muttaki'nin Boehler ve Halilzad ile buluşarak, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Afganistan'daki cezaevlerinde tutulan ABD’li mahkumların serbest bırakılması ve ABD'deki Afganlara konsolosluk hizmetlerinin devam ettirilmesi gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Muttaki, görüşmeyi "ikili ilişkiler açısından iyi bir gelişme" olarak değerlendirerek, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Boehler ise, taraflar arasında iletişim sürdürülmesinin önemine değinerek, mahkumların serbest bırakılmasına yönelik gelişmeleri "güven oluşturma bakımından olumlu bir adım" şeklinde yorumladı.

Afganistan yönetimi, 14 Ocak'ta ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak Washington yönetiminin somut adımlar atmadığını belirtirken, 21 Ocak'ta ABD'de tutuklu bulunan Han Muhammed adlı Afgan vatandaşının, Afganistan'da tutuklu bulunan Ryan Corbett ve William McKenty karşılığında salıverildiği bilgisi geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, 2022'den bu yana Afganistan'da tutuklu bulunan George Glezmann'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

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